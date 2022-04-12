شاهد .. حالة من الحزن تخييم على الوسط الفني بعد انتحار ممثل شهير .. من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر حالة من الحزن تخييم على الوسط الفني بعد انتحار ممثل شهير .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

حالة من الحزن سيطرت على متابعي مسلسل كسر عظم، بعد وفاة شخصية ريان التي يجسدها الممثل السوري ​سامر اسماعيل​ في في العمل، بانتحاره في الحلقة العاشرة وانتهاء شخصيته مبكراً، رغم انها من الشخصيات الرئيسية والمؤثرة في القصة الدرامية.

وتصدر مشهد انتحار ريان مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن رغبتهم باستمرار الشخصية حتى الحلقة الأخيرة، وبالغ البعض بتعليقه حيث كتب احدهم: "يكسر ايدين المؤلف"، ليرد كاتب العمل عبر صفحته بأسلوب طريف: "جماعة يكسر أيدين الكاتب، شو أنا اللي قوصته ؟؟؟؟ هوي تهور الله يصلحه بجميع قدره يموت بالحلقة العاشرة سامحونا".

وبدوره أعرب سامر اسماعيل عبر حسابه في انستغرام، عن سعادته بالأصداء التي نالها في العمل، والتفاعل الكبير مع مشهد وفاته وكتب: "اخر حلقة لشخصية ريان بمسلسل كسر عضم شكرا كتير لكل الرسائل و التعليقات الحلوة اللي عم توصلني الحقيقة شي بيكبر القلب"، واشار الفنان ان العمل كان اضافة مهمة له خاصة بعد فترة الانقطاع عن الدراما السورية، كما شكر كل فريق العمل، مشيدا بإبداعهم.

"كسر عظم" مسلسل اجتماعي سوري يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، تدور احداثه حول الحكم أبو ريان الذي قام باستغلال عمل ابنه في الشرطة لتسهيل عمله غير القانوني بالتهريب غير الشرعي من قبل رجال الشرطة الفاسدين حيث، لتتوالى الأحداث المشوقة، والعمل بطولة: كاريس بشار، خالد القيش، نادين تحسين بيك، سامر إسماعيل وغيرهم.