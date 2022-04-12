أخبار اليمن : صنعاء .. إعادة أجور الباصات 100 ريال

صنعاء .. إعادة أجور الباصات 100 ريالأكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن الأجرة المقررة على مستخدمي الباصات والحافلات بأمانة العاصمة 100 ريال فقط.

وشددت الهيئة، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة وليد الوادعي، على ضرورة التزام سائقي الباصات والحافلات في جميع فرز خطوط السير بالأمانة بالتسعيرة الرسمية المقررة (مائه ريال) والعمل بها من اليوم لما فيه المصلحة العامة ورفع معاناة المواطنين.

وأهابت الهيئة بسائقي الباصات والحافلات عدم رفع التسعيرة كي لا يتعرضوا المساءلة القانونية وإحالتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم.

ودعت المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة للتسعيرة الرسمية التي أقرتها الهيئة على الرقم المجاني (8000007) أو عبر موقع وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالهيئة.

وناقش الاجتماع، الذي حضره ممثلو الجهات ذات العلاقة ومدير عام فرع الهيئة بالأمانة محمد الشهاري، الترتيبات الخاصة بالنزول الميداني من الهيئة والجهات الامنية ذات العلاقة إلى الفرز وخطوط السير في أمانة العاصمة للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة المقررة من الهيئة وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اكد الاجتماع دور الإعلام في توعية المواطنين وتعريفهم بالتسعيرة وتكثيف الحملات الإعلامية على جميع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

