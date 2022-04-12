شاهد .. أجر الفنانة عائشة بن أحمد مقابل ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘ تجاوز ما تقاضته هنا الزاهد.. رقم خيالي لا يمكنك توقعة بتاتاً !!

انت الان تتابع خبر أجر الفنانة عائشة بن أحمد مقابل ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘ تجاوز ما تقاضته هنا الزاهد.. رقم خيالي لا يمكنك توقعة بتاتاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

وقعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ، ضحية في برنامج مقالب الفنان رامز جلال رامز موفي ستار اليوم الثلاثاء، والذي يعرض على قناة ام بي سي مصر، وشهدت الحلقة الكثير من المغامرات المثيرة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل تفيد بأن الفنانة تقاضت ما يقارب 28 الف دولار مقابل ظهورها في برنامج “رامز موفي ستار”، وقد تجاوز ماحلصت عليه الفنانة هنا الزاهد حيث تقاضت 25 الف دولار، مما أثار الجمهور بالصدمة والذهول.

جدير بالذكر، أن برنامج "رامز موفي ستار" يقدمه الفنان رامز جلال برعاية الهيئة العامة الترفيه، وتم إطلاقه أول أيام شهر رمضان على قناة "MBC مصر".

وأظهر البرومو أن هناك عدد من نجوم الفن والكرة، سيقعون ضحايا لبرنامج “رامز”، ومنهم: درة، غادة عادل، تارا عماد، هنا الزاهد، هدى المفتي، حنان مطاوع، مايان السيد، عائشة بن أحمد، مي كساب.