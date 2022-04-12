شاهد .. قارنوا بين الثروة الخيالية لـ جون كلود فاندام ورامز جلال فكانت النتيجة الصادمة.. أحدهم ثري للغاية ورصيدة في البنوك خيالي !!

انت الان تتابع خبر قارنوا بين الثروة الخيالية لـ جون كلود فاندام ورامز جلال فكانت النتيجة الصادمة.. أحدهم ثري للغاية ورصيدة في البنوك خيالي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

فجرت مشاركة نجم الأكشن الهوليوودي البلجيكي الأصل فان دام مع الفنان المصري رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار ضجة كبير.

فكانت مشاركة "فاندام" بمثابة مفاجأة وإحدى وسائل الجذب الحقيقية، حيث لم يتوقع الضيوف أن يشارك فاندام في المقلب، خاصة أن أجره مرتفع للغاية.

ولعل هذه المفاجأة فتحت باب التساؤلات الشتى والمقارنات بين الفنانين من حيث ثراء أحدهم على الآخر ومقدار ثرواتهم وهنا نوضح حقيقة الأمر.

فجون كلود فان دام وهو الممثل الشهر بقوامه الممشوق والقوي وواحد من أنجح ممثلي الأكشن والإثارة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ، وخلال مسيرته الطويلة تمكن تحقيق ثروة طائلة تقدر بـ 500 مليون دولار .

في المقابل ثروة النجم العربي البارز رامز جلال كبيرة جدًّا، إذ إنّه، وبحسب آخر الإحصاءات في العام 2020 يمتلك ثروة تقدر بحوالي 250 مليون جنيه مصري.

وهنا يتضح الفارق المهول بين ثروتي النجمين وهو ما ينفي شائعات أن "جلال" أغنى من "فاندام" وأكثر ثراءً منه فثراء البلجيكي مقارنة برامز ثراؤه فاحش وأسطوري.