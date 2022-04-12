شاهد .. اتجوزت بنت عصام الحضري في السر ليه ؟؟ .. أبو جبل يجيب بكل جرآءة ويكشف السر الخطير والمخفي عن الكل !!

انت الان تتابع خبر اتجوزت بنت عصام الحضري في السر ليه ؟؟ .. أبو جبل يجيب بكل جرآءة ويكشف السر الخطير والمخفي عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

حلّ محمد أبو جبل ضيفاً على برنامج كلام الناس الذي تقدمه ياسمين عز على قناة MBC مصر.

وتطرق أبو جبل خلال الحلقة إلى العديد من المواقف وأوضح تفاصيل خبر خطوبته من ابنة عصام الحضري وكذلك كشف عن موهبة غنائية خلال الحلقة.

وعن المجال الذي كان يرغب بخوضه لو لم يلتحق بمجال كرة القدم، حيث أكد انه يحب السلك العسكري، وقال "كنت أتمنى ان أطلع ظابط أو وكيل نيابة ده الهدف اللي كان في دماغي، لو ما كنش كده كنت حشوف مغني أو أي حاجة تانية"، ولفت إلى أنه تم تشبهيه بمعتصم النهار.

وتابع "التمثيل عامةً حاجة حلوة جداً ومن الحاجات اللي أنا بحبها ويا رب يمكن يكون لي دور فيها"، وأشار إلى أنه عُرض عليه التمثيل والغناء.

وأدى في الحلقة أغنية "قلبك يا حول الله" لبهاء سلطان، واعتبر ممازحاً أن التعليقات التي ستأتي على المقابلة حتقول "ما تغنيش تاني". ولفت إلى أن معظم الأغنيات التي يحبها هي من النوع الحزين.

وتحدث عن عصام الحضري ووصفه بالصديق، وبأن الحضري يطلب دائماً من اللاعبين بعدم مناداته بالكابتن. ورداً على سؤال حول ارتباطه بإبنة عصام الحضري، قال "ما عندوش بنات تتخطب، عندو شيان عندها 8 سنين على ما أعتقد.. كلهم متجوزين ما عندوش غير شيان الصغيرة".

عن الشخص الذي له الفضل في مسيرة أبو جبل، قال "يمكن الفضل الأساسي في حياتي لأمي"، عن النادي الذي يمكن ان يكون له الفضل في مسيرته، أكد أن أغلب حرّاس المرمى الذين دربوه لهم فضل عليه، وأضاف "لو كنت عايز أنسب الفضل ده كله لنادي الزمالك".