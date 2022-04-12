شاهد .. لن تصدق من هوية نجل الفنانة الراحلة فايزة كمال.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هوية نجل الفنانة الراحلة فايزة كمال.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

لا يعرف الجمهور أن للنجمة الراحلة فايزة كمال، ابن خطى على خطاها ودخل مجال التمثيل وبرع فيه.

بدأ يوسف مراد منير رحلته الفنية بمسرح المدرسة وهو في الصف السادس الابتدائي، وبتشجــيع من والديه قرر أن يتخذ التمثيل دراسة فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وسف مراد منير نجل الفنانة القديرة الراحـلة، قدم أيضًا بعض الأعمال المسرحية التي حاز بها عدد من الجوائز والتكريمات، منهم “شهادة تميز” التي قام بتسليمه اياها د/أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وقد أكد الجمهور أن الفنان الشاب قريب الشبه لوالده أكثر من والدتها الفنانة الراحـلة.

ونشر الممثل الشاب يوسف منير مجموعة من الصور النادرة من طفولته جمعته بوالدته الفنانة الراحلة فايزة كمال، وذلك على حسابه الخاص على موقع الصور “إنستجرام”، معبرا عن اشــتياقه الشــديد لها.

وكان قد أجرى المخرج مراد منير حوار خاص شهد حضور ابنيه من زوجته الفنانة الراحلة فايـزة كمال، “يوسف وليلى” لأول مرة، كشف خلاله أسرار عن قصة حبه وزواجه من الفنانة المصرية الراحلة فايـزة كمال، لم تذكر من قبل، ومن بينها أنه رشــحها كعروس للكينج محمد منير قبل زواجه منها.

المخرج مراد منير قال إن بداية علاقته بزوجته الراحـلة كان بها العديد من المفـــارقات، حيث جمعهما العمل فى مسرحية “الملك هو الملك” التى أخرجها هو وقام ببطولتها محمد منير وصلاح السعدنى وفايزة كمال .

وأضاف: “كانت البداية لا تبشر بالحب والزواج، لأنى بقــدر ما كانت فايزة موهوبة لكنى كنت أراها لحــوحة وأتجـنبها خلال البروفات وحدث بيننا أكثر من مشادة، حتى توفــت والدتها وذهبت لأعـزيها ورأيتها انسانة أخرى وقررت مسـاندتها”.

وأكد أنه رشـحها للزواج من محمد منير قبل أن يفكر فى الزواج منها، حيث قال :” قال لى صلاح السعدني تعالى نعمل افيه فى المسرحية وكنا لا نتوقع النجاح، واقترح أن نتوسط للزواج بين محمد منير وفايزة ، فقلت له ياريت”.

وعن رد فعل فايزة ومنير، قال ضاحكاً وهو يسترجع هذه الفترة: “ذهبت لمحمد منيـر، وقلت له ايه يا موني البت حلوة ومووزة ما تتجوزها، فقال لى يا أخى دى بنت ناس، ولما عرضنا الفكرة على فايزة وقلنا لها تتجوزى محمد منير، قالت أنا بحب منير جدًا وبحب صوته لكن مش لدرجة أتجوزه”.

مراد منير اختتم كلامه، بقوله: “يشـاء النصيب إنى أنا اللى اتجوزها، وصلاح قال لى بعدها يا أخى كنا هنجوزها لمنير تقوم تتجوزها انت”.

يُشار أن فايزة كمال أصيبت بمـرض “سرطان الكبد”، والذي قضى على ما تبقى من قواها، فلم تستطع الاستمرار في العمل الفني الشاق وفضــلت الغــياب والإنسحاب في هدوء، وفي مساء 26 مايو 2014، رحـلت فايزة كمال بكل جمالها ورقتها عن عالمن مخلفة تراث كبير ومميز من إنتاجها الفني.