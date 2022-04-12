شاهد .. سألوا النجم العالمي فان دام عن رأيه الصريح في الراحلة رجاء الجداوي.. فصدم الكل بإجابته الذي لم تخطر على بال !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجم العالمي فان دام عن رأيه الصريح في الراحلة رجاء الجداوي.. فصدم الكل بإجابته الذي لم تخطر على بال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أستطاع النجم البلجيكي كلود فان دام، تصدر الترند العربي بعد مشاركته في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال رامز موفي ستار.

محركات البحث ضجت بعمليات بحث كبيرة عن موقف ورأي النجم الشهير من عمالقة الفن المصري، سواء الذين وقعوا ضحية مقالبه أو غيرهم ممن رحلوا عن الدنيا.

كان من بين هذه الاراء التي تصدرت محركات البحث، هو رأي الفنان البلجيكي فان دام بـ الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا.

النجم العالمي جان كلود فان دام كان قد نشر صورته مع الراحلة وعلق بكلمات مؤثرة للغاية، وانها المرة الاولى التي يعبر فيها نجم غربي عن رحيله بوفاة قامة فنية عربية.

وقال: "أنا في صدمة، محزن جداً قراءة أنّ الممثلة الأسطورة المصرية رجاء الجداوي توفيت بعد صراع شجاع مع فيروس #كورونا المستجد. قابلتها منذ أشهر قليلة".

وتابع: "كانت مفعمة بالحياة، مرحة ومتألقة، لا أصدّق أنها رحلت، لكنها ستعيش في ذاكرتنا بروحها الفاتنة وضحكاتها الجميلة، رحم الله روحك رجاء الجداوي".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد رحلت في 2020/7/4م عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية، بعد صراع مع فيروس كورونا.