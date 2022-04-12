شاهد .. معلومات صادمة لا يعرفها أحد عن أحمد هلال زوج شام الذهبي ابنة أصالة.. فارق العمر بينهما سيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر معلومات صادمة لا يعرفها أحد عن أحمد هلال زوج شام الذهبي ابنة أصالة.. فارق العمر بينهما سيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة لشام الذهبي​ ابنة الفنانة السورية ​أصالة، برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد هلال خلال قضائهما شهر العسل.

وظهرت شام الذهبي في الصورة مرتدية الروب وزوجها يحتضنها، وظهرت عبارات الحب في الخلفية.

شار إلى أن الفنانة أصالة كانت قد احتفلت بزواج ابنتها شام الذهبي من رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل أقيم في القاهرة بحضور عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء من الفنانين والنجوم بالوسط الفني منهم ماجد المهندس، إليسا، تامر حسني ، هاني شاكر، رضوى الشربيني، ياسمين رئيس، ومنى زكي.

شام ابنة أصالة الكبرى من زوجها الأول أيمن الذهبي، وتبلغ من العمر 30 عاما وتعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏

يذكر أن زوجها أحمد هلال يبلغ من العمر 35 عاما وهو رجل أعمال يحمل الجنسية المصرية، كما أنه يعمل كمقاول صناعي والعضو المنتدب لمجموعة هلال لبيع الأدوات المنزلية.

وبعد أكثر من عام من الحب بينه وبين زوجته شام، تمت الخطوبة في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2021 ليتم بتاريخ 25/ آذار/ 2022 إقامة حفل زفاف من أضخم وأرقى الحفلات في مصر حيث حضر الكثير من الفنانين المشهورين أمثال تامر حسني، وكندا علوش، ورضوى الشربيني، وبسمة بوسيل من مختلف الجنسيات كما أنه من الملفت للانتباه بأن شام خلال زفافها رقصت مع والدها أيمن الذهبي ووالدتها أصالة وزوجها الشديد فائق حسن من دون ملاحظة أي توتر.