شاهد .. الفنانة مايان السيد تعلن أنها ’’حامل‘‘ وتداول صور لها ببطن منفوخ يشعل الأنترنت.. والمفاجأة في هوية عريسها المخفية عن الكل !

انت الان تتابع خبر الفنانة مايان السيد تعلن أنها ’’حامل‘‘ وتداول صور لها ببطن منفوخ يشعل الأنترنت.. والمفاجأة في هوية عريسها المخفية عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة مايان السيد، في وقت سابق صورة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الحالات والصور والفيديوهات فيسبوك. وظهرت مايان السيد وهي حامل، مرتديةً بلوزة سوداء وبنطلون جينز وواضعة كوبا من الكرتون علي بطنها ، مما أثار جدلا بين متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي. وعلقت قائلةً "أجي وفي إيدى الرضعة عشان أغدى النونة " في محاولة لإيهام الجميع أنها حامل، وجاءت أبرز تعليقات المتابعين كالتالي "هو أنتي حامل "،" ده انتفاخ "،" انتي متجوزة بجد !!". وأشعلت الصور شائعات كثيرة وبدأ كثيرون بالادعاء بمعرفة هوية زوجها فقال بعضهم أنه شاب من خارج الوسط الفني. وتعرض السيد من وقت لآخر لاتهامات بمحاولة تصدر التريند وطلب اهتمام الجمهور، إمام بتصرفات وملابس غير لائقة أو بظهورها ببطن منتفخة وكأنها حامل.

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