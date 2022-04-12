شاهد .. دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل الكبير 6 للفنان أحمد مكي .. هل السبب مربوحه ؟؟ (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل الكبير 6 للفنان أحمد مكي .. هل السبب مربوحه ؟؟ (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

تقدمت الدكتورة كوثر محمود محمود النقيب العام للتمريض في مصر، بدعوى قضائية ضد مسلسل الكبير أوي​ بسبب مشهد إعتبرته إهانة للممرضة المصرية.

وفي الدعوى قالت النقيب العام للتمريض إنها فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظاً وفعلاً وعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية.



وتابعت:"مشهد ليلة زفاف الكبير أوضح أن الزوجة لابد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزته وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية والتي هي من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيراتها من الممرضات في أي بلد آخر".



أحدث المشهد ضجة كبيرة في الوسط الفني المصري فمنه من أثنى على الخطوة التي قامت بها الكتورة كوثر ومنهم من إعتبر المشهد عادي ويمكن أن يحدث.