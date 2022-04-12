شاهد .. ابنة الفنانة اللبنانية ’’نوال الزغبي‘‘ تصدم الكل في أول ظهور إعلامي لها.. وتكشف أسرار صادمة عن والدتها !!

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة اللبنانية ’’نوال الزغبي‘‘ تصدم الكل في أول ظهور إعلامي لها.. وتكشف أسرار صادمة عن والدتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

في أول ظهور إعلامي لها كشفت تيا ديب ابنة نوال الزغبي عن اسرار علاقتها بوالدتها وشعورها تجاه كونها إبنة فنانة شهيرة مثل نوال.



وقالت تيا ابنة نوال الزغبي خلال مقابلتها مع والدتها في برنامج ليالي رمضان أنها طيلة حياتها فخورة بوالدتها وأنها أقرب شخص لها.

وأشارت إلى أنها كانت دائماً ما تذهب معها إلى كواليس الحفلات وتشعر بالسعادة أنها إلى جانبها لم تزعجها شهرة والدتها

وأضافت أنها اعتادت وكبرت على أن والدتها فنانة شهيرة، ومن جهتها نوال قالت أنها كانت تخاف على ابنتها وكانت تعتبر أسرتها أهم من فنها، وتخلصت من خوفها بعد اعتنائها بأبنائها وعادت لنشاطها الفني بعد تلك الفترة.

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تراجعها عن المشاركة في مسلسل للموت2 في اللحظات الأخيرة بعد أن ترددت كثيرا من هذه الخطوة.

نوال الزغبي وفي مقابلتها الأخيرة قالت أنها كان من المفترض أن تشارك في للموت2 كضيفة في حلقيتن لكنها ترددت كثيراً وانشغلت عن التصوير