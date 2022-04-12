شاهد .. رامز موفي ستار حطم الرقم القياسي كأعلى البرامج إنتاجاً.. لن تصدق المبلغ المهول الذي تخطى الحدود وصدم الكل !!

انت الان تتابع خبر رامز موفي ستار حطم الرقم القياسي كأعلى البرامج إنتاجاً.. لن تصدق المبلغ المهول الذي تخطى الحدود وصدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أن تمّ الكشف عن أجر الممثل المصري رامز جلال والنجم العالمي جان كلود فان دام في برنامج رامز موفي ستار، حدثت ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل بسبب الأرقام المرتفعة.

في التفاصيل، منذ بدء عرض برنامج المقالب ”رامز موفي ستار“، والحديث يدور عن أجور النجوم الذين شاركوا فيه، كـ“ضحية“ أو المشاركين فيه على غرار النجم العالمي فان دام، ومقدم البرنامج رامز جلال.

وأظهرت الحلقات أن برنامج ”رامز موفي ستار“ الذي تم تصويره في السعودية، قد بلغت تكلفة إنتاجه مبالغ مالية ضخمة، وهو ما تحدثت عنه مصادر فنية عديدة، سرّبت معلومات قالت إنها من مصادر قريبة من القائمين على البرنامج.

وذكرت المعلومات المسرّبة، أن المفاوضات بدأت بين الهيئة العامة للترفيه السعودية، وقنوات MBC من جهة، والوكالة الممثلة بالنجم فان دام، من جهة أخرى وسافر المستشار تركي آل الشيخ (رئيس الهيئة) مع رامز جلال، وتم عرض الأمر على النجم العالمي، الذي رحب بالفكرة، خاصة أنه لا يعمل منذ فترة، ويعلم مدى محبته بين الجمهور في الشرق الأوسط.

وذكرت الأنباء المتداولة أن الوكالة طلبت مبلغ 300 ألف دولار يوميا، وكان الاتفاق على 10 أيام تصوير، وبعد مفاوضات تم التوصل إلى 210 آلاف دولار لليوم، وألا يتخطى العمل 10 أيام، وإلا يرتفع الأجر إلى 230 ألف دولار يوميا، وهو ما حدث بالفعل.

واستغرق التصوير 13 يوما، وتمت المفاوضات بيسر نتيجة رغبة فان دام التي حسمت الأمر.

وبذلك وفق المصادر الفنية المتداولة فإن فان دام قد حصل على 2 مليون و790 ألف دولار، في حين حصل رامز على 3 ملايين ونصف المليون دولار.

بينما بلغت التكلفة النهائية للبرنامج 11 مليون دولار، ليحطم الرقم القياسي كأعلى البرامج إنتاجاً.

ولم تعلق الجهة المنتجة للبرنامج بشكل رسمي على هذه المعلومات والتسريبات المتداولة عن تكلفته لغاية الآن.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعبان في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان فان دام.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: ”رامز قلب الأسد“، و“رامز ثعلب الصحراء“، و“رامز عنخ آمون“، و“رامز قرش البحر“، و“رامز واكل الجو“، و“رامز بيلعب بالنار“، و“رامز تحت الأرض“، و“رامز تحت الصفر“، و“رامز مجنون رسمي“، و“رامز عقله طار“.