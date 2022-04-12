شاهد .. ابن النجمة ديما بياعة نسخة طبق الأصل عن تيم حسن.. اتفرج كيف خطف قلوب وعقول الفتيات بوسامته !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابن النجمة ديما بياعة نسخة طبق الأصل عن تيم حسن.. اتفرج كيف خطف قلوب وعقول الفتيات بوسامته !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تشعر النجمة السورية ديما_بياعة بفخر كبير جدًا بسبب ابنها الكبير ورد الذي شارك في مسابقة عالمية علمية في دبي الإمارات، وشارك فيها الكثير من الأذكياء من كل دول العالم.

وصل ورد إلى مراحل متقدّمة، غير آبه لحالته الصحية، كل ما يريده فقط الإنتصار وتحقيق انجازًا كبيرًا لسوريا ولوالديْه ديما والممثل السوري تيم_حسن.



البعض شبّه ورد بوالده، وقال إنه نسخة طبق الأصل عنه في شبابه، ولكن كل منهما سيكون نجمًا في مجاله، فتيم نجم في التمثيل، بينما ورد سيصبح نجمًا في عالم الفيزياء حيث قال مرة إنها يريد التواصل مع العقول المبدعة ويريد التعلم في الجامعات الخاصة بالفيزياء.