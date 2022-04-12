شاهد .. مذيعة فاتنة الجمال تظهر لأول مرة على قناة الجزيرة.. ومتابعون يطلقون عليها أجمل امرأة على الكرة الأرضية !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر مذيعة فاتنة الجمال تظهر لأول مرة على قناة الجزيرة.. ومتابعون يطلقون عليها أجمل امرأة على الكرة الأرضية !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع اجمل لقطات مذيعة قناة الجزيرة الحسناء سلمى الجمل. وظهرت الإعلامية الفلسطينية سلمى الجمل في إطلالات جميلة على شاشة قناة الجزيرة ، حيث جمعت بين الجمال الشامي والاناقة الكلاسيكية واستطاعت أن تلفت الأنظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للأخبار. مذيعة جديدة تظهر على قناة الجزيرة واعتبر متابعي الإعلامية سلمى الجمل إضافة نوعية للإعلام العربي ولقناة الجزيرة على وجه الخصوص. وأطلق عليها بعض المتابعين، لقب حورية الأرض معتبرين جمالها يفوق جمال الإعلامية الأردنية علا الفارس. الجدير بالذكر، أن جمهور واسع من الخليجيين والمتابعين للمشاهير، يهتمون كثيرًا بجمال الإعلاميات والمقارنة بينهن.

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