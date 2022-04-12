شاهد .. وصفها المتابعون بأفضل حلقة.. تعليقات رامز على أحمد فتحي في برنامج رامز موڤي ستار تُثير أعجاب المشاهدين والجميع!!

انت الان تتابع خبر وصفها المتابعون بأفضل حلقة.. تعليقات رامز على أحمد فتحي في برنامج رامز موڤي ستار تُثير أعجاب المشاهدين والجميع!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

حل الفنان أحمد فتحي ضيفا على حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر، واستقبله مقدم البرنامج رامز جلال بمقدمة ساخرة، وقد وصفها المتابعون بأفضل حلقة كوميدية.

وقال رامز جلال : " معنا اليوم زميل من الوزن الثقيل، كرش البهجة وفخاد الضحك، أوعدك كرشك هيلظ".

وواصل رامز تعليقاته الساخرة بعد وصول أحمد فتحي قائلا : "نقيب الجزارين داخل علينا، حاكم جزيرة الفشة والممبار، جاي بشنطة حلاقين، وهو شايل الورد تحسن إنه اشترى كرنب للحاجة".

وخلال تواجده في غرفة التحضير والملابس، قام أحمد فتحي بأداء حركة راقصة فعلق رامز عليها : "هزة ولا صوفينار تعرف تجيبها، قطر الكرش 390 والسوة 180".

وتابع رامز بعد ارتداء أحمد فتحي ملابس التصوير : "كبير مبيضين النحاس، وشبه الآنسة حنفي بالباروكة، وعامل زي محاربين الزولو"، كما سخر رامز من تكرار طلب أحمد فتحي الذهاب للحمام 5 مرات.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي جان كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة لاعب كرة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير.