شاهد .. طليق السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ ووالدته يعتديان عليها بالضرب في حادثة أغضبت السعوديين !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر طليق السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ ووالدته يعتديان عليها بالضرب في حادثة أغضبت السعوديين !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)
طليق رهف القحطاني ووالدته تعرضا بالضرب لها وعانت معه كثيراً حيث قالت في فيديو نشرته عبر حسابها في مواقع التواصل الإجتماعي:
“أنتم لا تعرفون ما عانيت منه، لم أترك عمل إلا عملت به لكي أكل، ومريت بظروف سيئة رغم أن زوجي كان عنده بيت وسيارة وعشت معه في مستوى عال لكنه لم يكن يسوى ريال بالنسبة لي”
والدة رهف قاطعت حديثها وكشفت عن تعرض ابنتها رهف القحطاني للضرب والإساءة من قبل زوجها، لترد عليها قائلة:
“الله لا يسامحه حتى أهله لن أسامحهم بسبب ما فعلوه في”.
رهف بحسب قولها طلبت الطلاق بعد أن تعرضت للضرب من والدته ومنه دون أن تدرك سبباً لذلك حتى الآن، مشيرة إلى أن والدة زوجها ما زالت تتحدث عنها بالإساءة حتى اليوم.
وأكدت أن بعض جيرانها ما زالوا يتواصلون معها:
“لأن الطيب إذا زرع خير حصد ذكره”.
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