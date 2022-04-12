شاهد .. المسلسل المصري الوحيد الذي يتابعه النجم المصري محمد صلاح في رمضان.. لن تصدقوا ما قال عن البطل ؟؟ (اسم المسلسل)

انت الان تتابع خبر المسلسل المصري الوحيد الذي يتابعه النجم المصري محمد صلاح في رمضان.. لن تصدقوا ما قال عن البطل ؟؟ (اسم المسلسل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعرب الفنان أكرم حسني عن سعادته بمتابعة نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لمسلسله الجديد مكتوب عليا والذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الجاري . ونشر محمد صلاح صورة لمقطع فيديو من المسلسل أثناء متابعته له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام وأرفقه برسالة إلى أكرم حسني . فكتب محمد صلاح في تعليقه مشيدا بأكرم حسني وادائه بالمسلسل : ” انت جامد أوي أقسم بالله ” . وأعاد أكرم حسني نشر رسالة محمد صلاح عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا : ” أنا جامد .. أومال إنت تبقى إيه؟!! ” . كما وجه الفنان أكرم حسني سؤالا إلى جمهوره جاء فيه : ” لما اصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا .. المفروض أعمل إيه ؟ ” . يذكر أن مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان وعدد من ضيوف الشرف .. ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي .

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