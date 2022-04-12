انت الان تتابع خبر اخرسي يا عقربة.. رحاب الجمل تنفعل في وجه بسمة وهبة وتهينها على الهواء بعد سؤالها شديد الإحراج.. لن تصدق ماذا قالت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة رحاب الجمل، حلت ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة؛ الذي يعرض على قناة المحور المصرية. ووجهت العرافة حديثها للفنانة رحاب الجمل، :" قائلة:" شفنا لقاء ليكي وكنتي سعيدة بسبب عملك مع عادل إمام ومحمد إمام ، هل عندك الجرأة تقولي مين الفنان اللي استبعدك من فيلم "عمهم " للفنان محمد عادل إمام ". وردت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور": "هو انتي عايزة تضايقيني وخلاص ". وتابعت رحاب الجمل: "لم أعتذر عن المشاركة في العمل وحفاظا على ناس بحبها مكنتش عايزة أضايق ناس تانية". وأكملت رحاب الجمل :" معرفش مين اللي استبعدني من الفيلم "، ووجهت حديثها للعرافة منفعلة :"اخرسي يا عقربة ". وعن استبعادها من الفيلم قالت رحاب الجمل :"محدش قدر يعمل أكتر من قضاء الله انتوا نفذتوا قضاء الله واللي مكتوب بس بطريقة مش إنسانية وحلوة وتوجع وتقهر أي حد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. اخرسي يا عقربة.. رحاب الجمل تنفعل في وجه بسمة وهبة وتهينها على الهواء بعد سؤالها شديد الإحراج.. لن تصدق ماذا قالت ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.