شاهد .. مين هو الممثل اللي حبيتيه وأهلك رفضوه ؟.. الإعلامية ريهام سعيد تجيب بجراءة صادمة وتكشف المستور !!

انت الان تتابع خبر مين هو الممثل اللي حبيتيه وأهلك رفضوه ؟.. الإعلامية ريهام سعيد تجيب بجراءة صادمة وتكشف المستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن أول حب في حياتها، خلال حلقتها من برنامجها صبايا الخير في وقت سابق، الذي يعرض على قناة النهار.

وأضافت ريهام سعيد خلال روايتها عن قصة أول حب في حياتها، أنها كانت في المرحلة الجامعية، كاشفة أن هذا الفنان أصبح اليوم من أهم ممثلي الكوميديا في مصر.

وقالت ريهام سعيد أن أهلها لم يقبلوا أي عريس تقدم لها، وأثناء دراستها في السنة الأولى بمرحلة الجامعة قامت بعمل لقاء من ممثل كوميدي لم يكن مشهور وقتها، وكان اللقاء خلال عرض لمسرحية كان يشارك فيها، وأعجب بها هذا الممثل وتقدم لخطبتها.

وتابعت ريهام سعيد قائلة "والدتي رفضت زواجي بهذا الممثل، وهددتني بأنها ستلقي بنفسها من الشرفة إذا تزوجت منه".

وأكدت ريهام سعيد أنه ليس من المفترض أن كل فتاة يرفض أهلها الزواج من شخص ما تقوم بالهروب معه والزواج منه، خاصة وأن الحلقة كانت تدور حول زواج الفتيات العرفي وجرائم الشرف.