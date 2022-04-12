انت الان تتابع خبر مين هو الممثل اللي حبيتيه وأهلك رفضوه ؟.. الإعلامية ريهام سعيد تجيب بجراءة صادمة وتكشف المستور !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن أول حب في حياتها، خلال حلقتها من برنامجها صبايا الخير في وقت سابق، الذي يعرض على قناة النهار.
وأضافت ريهام سعيد خلال روايتها عن قصة أول حب في حياتها، أنها كانت في المرحلة الجامعية، كاشفة أن هذا الفنان أصبح اليوم من أهم ممثلي الكوميديا في مصر.
وقالت ريهام سعيد أن أهلها لم يقبلوا أي عريس تقدم لها، وأثناء دراستها في السنة الأولى بمرحلة الجامعة قامت بعمل لقاء من ممثل كوميدي لم يكن مشهور وقتها، وكان اللقاء خلال عرض لمسرحية كان يشارك فيها، وأعجب بها هذا الممثل وتقدم لخطبتها.
وتابعت ريهام سعيد قائلة "والدتي رفضت زواجي بهذا الممثل، وهددتني بأنها ستلقي بنفسها من الشرفة إذا تزوجت منه".
وأكدت ريهام سعيد أنه ليس من المفترض أن كل فتاة يرفض أهلها الزواج من شخص ما تقوم بالهروب معه والزواج منه، خاصة وأن الحلقة كانت تدور حول زواج الفتيات العرفي وجرائم الشرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. مين هو الممثل اللي حبيتيه وأهلك رفضوه ؟.. الإعلامية ريهام سعيد تجيب بجراءة صادمة وتكشف المستور !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.