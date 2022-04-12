شاهد .. ظهور ميسي في مسلسل المداح يثير جدلاً واسعاً.. وهذا ماقال النجم حمادة هلال ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور ميسي في مسلسل المداح يثير جدلاً واسعاً.. وهذا ماقال النجم حمادة هلال ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد السوشيال ميديا صورة مفبركة لـ بوستر مسلسل المداح وعليها اللاعب الارجنتينى ليو ميسي ، نجم برشلونة سابقا ، باريس سان جيرمان حاليا. ونشر حمادة هلال البوستر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام ، وعلق قائلا “ ميسى المداح مدد يارب ”. مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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