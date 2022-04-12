شاهد .. بعد 28 سنة من عرضه.. خطأ فادح لم ينتبه له أحد في فيلم ’’الإرهابي‘‘ أصاب المخرج وكل الطاقم بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر بعد 28 سنة من عرضه.. خطأ فادح لم ينتبه له أحد في فيلم ’’الإرهابي‘‘ أصاب المخرج وكل الطاقم بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

مر نحو 28 عاما على عرض فيلم الإرهابي لنادر جلال الذي يعد واحدا من أهم الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية. الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم وفي مقدمتهم الفنان عادل إمام والفنانة مديحة يسري والفنانة شيرين والفنان صلاح ذو الفقار والفنانة حنان شوقي والفنان أحمد راتب وغيرهم. وعلى الرغم من مرور 28 عاما على عرض الفيلم لأول مرة عام 1994، وتحقيقه نجاحا كبيرا وقت عرضه وحتى الآن إلا أنه تضمن بعض الأخطاء التي ربما تفسد متعة المشاهدة. ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي تهدي فيها الفنانة مديحة يسري الفنان عادل إمام سلسلة مكتوب عليها آية قرآنية ويرتديها ولكننا نرى في مشهد وفاته بالرصاص تلك السلسلة ترتديها مديحة يسري من جديد. تدور أحداث الفيلم حول "علي عبد الظاهر" عضو في جماعة إرهابية متطرفة، ينفذ عملية إرهابية كبرى يروح ضحيتها عدد كبير من السياح، وأثناء هروبه تصدمه فتاة ثرية جميلة بسيارتها وتحمله إلى بيتها لعلاجه، وهناك يتعرف على أسرتها المتحررة، وخلال إقامته معهم، تتصارع الافكار داخله بين ما تروجه الجماعة وما يلمسه من خير وطيبة فيهم، ويشكك في كل شيء آمن به.

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