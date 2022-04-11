شاهد .. كنتي عارفة إنك رايحة مقلب مع رامز جلال.. احنا في رمضان متكذبيش ؟؟ .. صابرين ترد بجراءة صادمة وتكشف المستور أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر كنتي عارفة إنك رايحة مقلب مع رامز جلال.. احنا في رمضان متكذبيش ؟؟ .. صابرين ترد بجراءة صادمة وتكشف المستور أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة صابرين: رامز جلال كل سنة كان بيبعت لي وكنت بفقسها وبكتشف المقلب قبل ما أروح، والمرة دي اتاخدت خوانة.

وتابعت خلال لقائه ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة، المذاع علي قناة "المحور": "ما قررتش خالص إني أروح مع رامز جلال وأنا اتقال لي إنى رايحة أعمل مشهد مع فاندام".

وعلقت بسمة وهبة: "يا صابرين كأنك ما كنتيش عارفة إنك رايحة مقلب مع رامز جلال.. دا احنا في شهر رمضان".

وردت الفنانة صابرين منفعلة: "بقول لك إيه ما أنتِ برنامجك ده مقلب.. هو ده مش مقلب؟ مقلب طبعًا دا مقلب حرامية أساسًا"، لتعقب بسمة: "أنا برنامجي مش مقلب".

وعقبت صابرين: "برنامجك يا بسمة مقلب حرامية ومش عارفة إيه اللى هيحصل فيَّ، أنا ما أعرفش الأسئلة، هو أنتِ اديتيني الأسئلة.. دا أكبر مقلب".