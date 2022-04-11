شاهد .. والدة أبو جبل تطالب من ولدها أن يُطلق زوجته سمارة : في ألف بنت بتتمناك.. والأخيرة تصعقها برد غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر والدة أبو جبل تطالب من ولدها أن يُطلق زوجته سمارة : في ألف بنت بتتمناك.. والأخيرة تصعقها برد غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

فجرت سمارة يحيى زوجة اللاعب المصري محمد أبو جبل جدلاً كبيراً بعد أن أعلنت لأول مرة سعيها رسمياً للانفصال عن زوجها.

وجاء هذا التطور في حلقة من الشد والجذب بين الطرفين استمرت منذ تألق زوجها في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة وخلافاتهما التي تصاعدت فيب وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان ناشطون مصريون قد نقلوا تصريحات عن والدة أبو جبل تطكالب فيها ولدها بتطليق زوجته بسبب اختلاف العادات والتقاليد بين الطرفين، وتقول: في ألف بنت تتمناك.

واحتفى أبو جبل، قبل أسابيع بعيد الأم مع والدته ونشر صورة لهما معا عبر "ستورى" حسابه على انستجرام، يظهر فيها برفقة والدته.

وعلق قائلا، "عيد ميلاد سعيد"، وأرفقها بايموجى قلب أحمر ورمز للكرة الأرضية.

وفوجئ الجمهور بغياب زوجته سمارة يحيى من الحفلة، حيث أظهرت الصور أبو جبل وحيداً برفقة أمه.

ورأى الجمهور أن زوجة أبو جبل كان من واجبها أن تحضر هذه الحفلة، برغم مشاكلهما وافتراقهما، فوالدة الزوج بمثابة أم ثانية في العرف المصري.

لكن يبدو أن العلاقة بينها وبين والدة زوجها قد وصلت لطريق مسدود فردت على مطالبته بطلاقها بعدم حضور حفله مع والدته.