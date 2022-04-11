انت الان تتابع خبر دور مصطفى شعبان في الحاج متولي كان بتاعي ورفضته.. فنان شهير يفجر مفاجأة مزلزلة .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل عن الدور الذي عرض عليه في مسلسل الحاج متولي، والذي كان من بطولة النجم الراحل نور الشريف. وقال محمد نجاتي، إن دور مصطفى شعبان في الحاج متولي كان بتاعي ورفضته. وكشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل جديدة عن دوره في فيلم قشطة يابا. وقال محمد نجاتي، إن :"عملت فيلم قشطة يابا علشان كنت مفلس ومفيش في جيبي مليم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. دور مصطفى شعبان في الحاج متولي كان بتاعي ورفضته.. فنان شهير يفجر مفاجأة مزلزلة .. من يكون ؟ (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.