شاهد .. النجم العالمي فان دام يفاجئ الجميع ويتحدث عن النبي محمد (ص).. والجمهور يتساءل هل أعلن إسلامه ؟؟

انت الان تتابع خبر النجم العالمي فان دام يفاجئ الجميع ويتحدث عن النبي محمد (ص).. والجمهور يتساءل هل أعلن إسلامه ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأ الممثل البلجيكي جان كلود فان دام، في وقت سابق، ملايين المشاهدين عندما تحدث عن شخص النبي محمد (ص)، أثناء استضافته في برنامج نعم أنا مشهور المذاع عبر فضائية أم بي سي وهو ما أعتبره الجمهور أن الفنان أعلن أسلامه.

وقال فان دام "كان النبي محمد على قدر عال من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد، لذا انظروا إلى الطعام في الماضي، فستجدون كل شيء مفيدا".

وأضاف "اقرأوا أكثر عن الموضوع ستجدون الكثير من الأشياء الجيدة عن المسلمين".

ونصح الممثل العالمي الشباب المغرمين بممارسة التمارين الرياضية ويستخدمون العقاقير الكيميائية بأن "تلك المنشطات والعقاقير تضر بصحة الشباب، وعليهم اتباع أنظمة غذائية صحية، وألا يكثروا من تناول اللحوم".

وكشف فان دام السبب وراء كثرة زيجاته وانفصالاته قائلا "أنا شخص متقلب المزاج يصعب تحملي، لكنني لا أنسى فضل زوجاتي في إنجاب أبنائي الثلاثة".

وعن علاقته بابنته بيانكا، قال "أشعر بالغيرة على ابنتي، من سيتزوج منها سيشعر بالخوف دائما من قوتها، وكذلك من قوة والدها وأخواتها".