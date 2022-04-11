أخبار اليمن : إصابة امرأتين في انفجار لغم شرق صنعاء

إصابة امرأتين في انفجار لغم شرق صنعاء
أًصيبت امرأتان بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية نهم في محافظة صنعاء.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن امرأتين أصيبتا بانفجار لغم في عزلة مرهبة في مديرية نهم، إصابة إحداهن خطيرة.
وكان مواطنان استشهدا أمس بانفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الفازة بمديرية التحتيا محافظة الحديدة.
وبحسب البيان فإن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، يواجه صعوبات جراء عدم توفير المستلزمات المطلوبة لتطهير المناطق الملوثة بمخلفات العدوان.
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