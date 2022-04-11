شاهد .. زيارات كمال أبو ريه ‘‘السرية’’ لفيلا نرمين الفقي ليلاً انكشف سرها الخطير .. هل تزوجها دون علم أحد !!

انت الان تتابع خبر زيارات كمال أبو ريه ‘‘السرية’’ لفيلا نرمين الفقي ليلاً انكشف سرها الخطير .. هل تزوجها دون علم أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

انتشرت في فترة سابقة عدة أنباء تُفيد بزواج الفنانة نرمين الفقي من الفنان كمال أبو رية، الأمر الذي استدعاها للرد على هذه الأنباء.

وفي أول تعليق لها على الواقعة، نفت نرمين الفقي زواجها من الفنان كمال أبو رية مضيفة أنه صديق وزميل منذ سنوات طويلة فقد شاركت معه في أكثر من ثلاثة أعمال فنية كما أنهم جيران بمدينة الشيخ زايد.

وأضافت نرمين الفقي في تصريحات صحفية: «عندما احتاج عمل بعض الأعمال في الفيلا اتصل به لأنه الأقرب لي من أي أحد من أفراد أسرتي.. وعندما يراه البعض عندي دائما داخل الفيلا يطلقوا هذه الشائعة.. ولقد نفيت ذلك كما نفاه هو».

وأضافت «الفقي»: «لم أتزوج بعد انفصالي عن خطيبي الأول.. وهل من المعقول أن أتزوج في السر؟ ولماذا؟ خاصة أنني من أسرة كبيرة فمنها السفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق كما أن الفنان والمذيع كريم كوجاك ابن خالي فكيف أتزوج دون علم هؤلاء».

واستطردت: «كما أن لي مواصفات في زوج المستقبل ومن أهم شروطي أن يكون موافقا علي استمراري في الفن وأن يكون ذا شخصية مرموقة في المجتمع مثلا دبلوماسي ولا أحبذ أن يكون من الوسط الفني وبالطبع أن يكون ثريا لا يعتمد علي دخلي لأننا نعمل مواسم.. موسم يكون فيه العمل كثيرا وموسم آخر لا نشارك في أي عمل فني».

وردًا عن سؤال أين كانت طوال الفترة الماضية، قالت نرمين الفقي: «هناك أعمال كثيرة تعرض علي ولكني لم أجد نفسي فيها لأنها لن تضيف لرصيدي الفني أي شيء فأفضل الجلوس في البيت عن المشاركة في عمل فني مستواه ضعيف وعندما أوافق علي عمل لابد ان يكون مستواه متميزا أو علي الأقل يكون مستوي الكتابة جيدا».