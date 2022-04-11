شاهد .. رد ناري من النجم ’’فاندام‘‘ على الفنانة سماح أنور بعد ان سخرت من ظهوره في برنامج رامز موفي ستار !! .. ما قاله غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر رد ناري من النجم ’’فاندام‘‘ على الفنانة سماح أنور بعد ان سخرت من ظهوره في برنامج رامز موفي ستار !! .. ما قاله غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

د وليد البلتاجي، مدير أعمال الفنان العالمي فان دام، على الانتقادات التي تعرض لها الأخير، خاصة من الفنانة سماح أنور، بشأن مشاركته.

تابع وليد البلتاجي: النجم العالمي فان دام، بأهميته وثقله مش حرام علينا إنه يظهر على شاشاتنا، بجانب إن مصر ملقبة طول عمرها بهوليود الشرق الأوسط، أنا بقالي سنوات بسعى إن تتعمل بطولة مشتركة بينه وبين أحد النجوم، ولكن للأسف في نجوم في مصر مبيبقوش جد في الموضوع، بس دة حلم من أحلامي، يتعمل فيلم مصري ويكون فان دام بطولة مشتركة فيه.

وعن الانتقادات التي تعرض لها فان دام، قال: الناس اللي بتقعد تقول هو إزاي فان دام يعمل كده في نفسه ويهزأ نفسه؟، دة انتوا إلا بتهزأوا نفسكم، انتوا مستعرين من أصلكم إنكم عرب ومصريين؟.

وعن رأيه في برنامج رامز جلال، قال وليد البلتاجي: برنامج رامز معمول على مستوى إنتاج عالمي، والمستشار تركي آل شيخ، تكفل بالبرنامج، والأداء مشرف وجميل، وأغلب الناس سعيدة جدًا بالمشاركة، ولكن القلة اللي مش لاقيين شغل وقاعدين يقولوا تصريحات ملهاش لازمة، مش بنركز معاهم، أتمنى الناس دي تفوق لنفسها

في برنامج رامز موفي ستار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال هذا العام.

وقال إن مسيرة الفنانة سماح أنور المهنية، لا تُقارن بـ فان دام، مضيفًا: سماح أنور عمري ما اعترفت بيها كفنانة، مع احترامي لمسيرتها المهنية الطويلة، لأني من صغري مش بحب تمثيلها، وهي إزاي تحط نفسها في مقارنة معاه؟، إحنا محرم علينا إننا نحتك بالعالمية.