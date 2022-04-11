شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر أحمد فتحي في برنامج (رامز موڤي ستار) .. الرقم خيالي وفاق والمعقول !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر أحمد فتحي في برنامج (رامز موڤي ستار) .. الرقم خيالي وفاق والمعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان أحمد فتحي ضيف على رامز جلال في الحلقة العاشرة من برنامج رامز موفي ستار علي قناة ام بي سي مصر في البرنامج الذي تدور فكرته حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

حيثُ احتلت حلقات برنامج «رامز موفي ستار» مع النجم رامز جلال المرتبة الأولى خلال الايام الماضيه في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الرسمية.

ووفقاً لتداولات إعلامية فقد كشفت مصادر أن الفنان أحمد فتحي تقاضى 35 ألف دولار في الحلقة وهو اقل مما حصلت عليه الفنانه هدى المفتي في حلقة الامس حيثُ اشارت المصادر نفسها انها تقاضت 16 الف دولار مقابل ظهورها في رامز موفي ستار.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.