أخبار اليمن : شركة الغاز تنفذ برامج تموينية في الامانة والمحافظات

شركة الغاز تنفذ برامج تموينية في الامانة والمحافظاتتنفذ الشركة اليمنية للغاز يومياً، بيع الغاز المنزلي المنتج في صافر عبر آلية العقال، بواقع 220 دينة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أن تلك الآلية تأتي في إطار حرص شركة الغاز وتدخلها لتغطية احتياج المواطنين من مادة الغاز المنزلي خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر أن الشركة تنفذ أيضاً برنامج البيع المباشر وتعبئة اسطوانات المواطنين عبر المحطات المتنقلة في مديريات الأمانة على فترتين في اليوم الواحد.

وأشار إلى أن الشركة خصصت 38 طرمبة لتعبئة اسطوانات المواطنين من الغاز المستورد من الخارج في الأمانة والمناطق المتداخلة، إلى جانب تموين المطاعم يومياً بعشر دينات من الغاز المستورد.

وأكد معصار أن الشركة تنفذ أيضاً برامج تموينية في المحافظات الحرة بحسب الآليات المتخذة فيها وبشكل يومي.

ولفت إلى أن برنامج الشركة يهدف إلى استقرار الوضع التمويني وتغطية احتياج المواطنين من مادة الغاز في الأمانة والمحافظات خاصة خلال الشهر الفضيل.

وجددت الشركة اليمنية للغاز - صنعاء، مطالبة الإدارة في صافر - مأرب بتحميل مقطورات الغاز المخصصة للمحافظات الحرة لتغطية احتياج المواطنين من الغاز وإعادة ما تم تخفيضه من مقطورات.

