شاهد .. مشهد من مسلسل مصري يُفجر غضب الأردنيين.. هذا ما حدث أمام عيون الكل والذي فجر جدلاً واسعاً !! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر مشهد من مسلسل مصري يُفجر غضب الأردنيين.. هذا ما حدث أمام عيون الكل والذي فجر جدلاً واسعاً !! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

فجر أحد مشاهد مسلسل العائدون، غضباً عارماً في الأردن، بسبب تذكيرهم بمأساة الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

حرق “أبو مصعب”



ويُجسد المشهد، حرق شخصية “أبو مصعب” الذي يمثل دوره الفنان المصري محمد فراج، ما أعاد للأذهان إعدام معاذ الكساسبة من قبل تنظيم داعش قبل سنوات، في حادثة هزت العالم حينها.

ويجسد فراج، دور أبو مصعب أحد أهم أفراد تنظيم داعش كونه الذراع اليمنى لقائد التنظيم، حتى يتم اكتشاف أنه عميل للمخابرات المصرية.

وفي المشهد، يعطي أمير داعش الأمر بحرق “أبو مصعب “بعد فشله في الوصول معه لاتفاق أن يسجل فيديو يتبرأ فيه من أفكاره ومن من يعمل معهم ويعلن توبته حتى يتركه حيًا، لكنه يرفض.

ناشطون غاضبون

وتفاعل الناشطون مع المشهد، وجاء في التعليقات: ” مشهد محمد فراج نفس مشهد حرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة حسبي الله ونعم الوكيل، رجعني لحرقة القلب وقت اما نشروا فديو حرقوا”.