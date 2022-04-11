شاهد .. النجمة عبلة كامل مفلسة وتأكل مع الفقراء من موائد الرحمن.. طليقها يفجر مفاجأة صدمت الكل !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر النجمة عبلة كامل مفلسة وتأكل مع الفقراء من موائد الرحمن.. طليقها يفجر مفاجأة صدمت الكل !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

أثار ظهور الفنانة القديرة عبلة كامل وهي تتناول طعام الإفطار مع الفقراء وعابري السبيل ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة عبلة كامل، وهي جالسة على مائدة طويلة للطعام، وأشار البعض أنها أصبحت مفلسة وتأكل من مائدة الرحمن خلال أيام شهر رمضان الكريم، وهذا ما نفاه طليقها الفنان أحمد كمال، الذي كشف حقيقة الصورة المتداولة.

مائدة الرحمن هو اسم يطلق علي مائدة إلافطار التى تقام في أيام صيام شهر رمضان لدي المسلمين وهي مخصصة للفقراء وعابري السبيل وهي من أبرز مظاهر التراحم والاحسان.

وقال أحمد كمال خلال تصريح خاص لـ «الوطن» إن تلك الصور ليست حقيقية كما تبدو وإنما هي أثناء تصوير مسلسلها «سلسال الدم»، إذ كانت تتناول الطعام برفقة كاست العمل.

أما عن إمكانية عودة عبلة كامل إلى الدراما مرة أخرى بعد غيابها الفترة الماضية، أوضح «كمال» أنها بعيدة الفترة الحالية عن التمثيل، وتقديم الأعمال الفنية، ولكن يمكن إذا تحسنت أوضاعها ورغبت في العودة إلى التمثيل أن تقدم لنا مزيدًا من الأعمال الفنية التي ينتظرها جمهورها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال عبلة كامل كان مسلسل "سلسال الدم" الذي عرض منه خمس أجزاء منذ عام 2013 وحتى 2018، وشاركها البطولة كل من: رياض الخولي، أحمد بدير، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، منة فضالي، راندا البحيري.