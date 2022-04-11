شاهد .. فنانة شهيرة تقوم بتقليد الإعلامية رضوى الشربيني بطريقة لن تتخيلها .. من تكون؟ (اتفرج فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)
برعت الممثلة ريم عبدالله في فقرة التقليد من برنامج ستوديو 22، شخصية الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في واحد من أشهر فيديوتها البلوك.
وأطلت ريم عبدالله بإطلالة مشابهة لرضوى الشريني، وقلدتها باللهجة المصرية في مقطع الفيديو الذي إشتهرت فيه "بلوك على الواتساب، بلوك على الفيسبوك"، وبرعت ريم بتقليدها إلى حدّ كبير، واستطاعت تجسيد حركات وصوت وطريقة كلامها.
كما ظهرت ريم بإطلالة مشابهة لرضوى الشربيني، حيث أطلت بشعر مستعار طويل باللون الأسود، وحرصت على تقمص لغة الجسد التي تعتمدها الإعلامية المصرية في برنامجها.
وتفاعل عدد كبير من المتابعون على فيديو تقليد ريم عبدالله لرضوى الشربيني وحصد على الكثير من الإعجاب والانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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