شاهد .. بالدليل القاطع.. اللقطة التي فضحت معرفة الفنانة هنا الزاهد بمقلب رامز موفي ستار.. لن تصدق أنها ارتكبت هذا الخطأ والذي فجر غضب رامز !!

انت الان تتابع خبر بالدليل القاطع.. اللقطة التي فضحت معرفة الفنانة هنا الزاهد بمقلب رامز موفي ستار.. لن تصدق أنها ارتكبت هذا الخطأ والذي فجر غضب رامز !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وذلك فى ثالث حلقات البرنامج الذى يعرض فى رمضان 2022.

وانهارت هنا الزاهد، خلال تعرضها لـ مقلب رامز جلال، وظلت تصرخ فى البرنامج، وتظهر أنها تبكي بشدة.

وفى لحظة ظهور رامز جلال، بجوارها وخلع الماسك، لم تتفاجأ هنا من ظهور رامز، واستمرت فى الصراخ، وعندما جاءت الكاميرا على وجهها لم تظهر أى دموع، وهو ما يوضح أنها كانت على علم.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.