شاهد .. مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شمس البارودي تعود إلى التمثيل بعد 39 عامًا من الاعتزال .. والجمهور مصدوم !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شمس البارودي تعود إلى التمثيل بعد 39 عامًا من الاعتزال .. والجمهور مصدوم !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

عمر حسن يوسف صرح خلال حديثة في برنامج ET بالعربي عن عودة الفنانة شمس البارودي إلى التمثيل بعد مرور 39 عامًا على انعزالها. وأشار عمر حسن أنه لايزال يتم اختيار القالب الفني للعمل: "الفكرة هي عن قصة حسن يوسف وشمس البارودي عن حياتهما وحتبقى في إطار تسجيل. وتابع لكن موضوع مسلسل أو برنامج دي حترجع عندما نبيع الموضوع لشركة أو منصة من المنصات والفكرة عندي كوني عاصرت والدي كفنان وعارف طبعا قصصهم وكل تاريخهم وكل حاجة". وعمر حسن يوسف هو نجل الفنان القدير حسن يوسف، وقد شارك في العديد من الاعمال الدرامية مثل "بالحجم العائلي" في عام 2018 مع الفنانة ميرفت أمين و الفنان يحي الفخراني، و "الضاهر" مع الفنان محمد فوائد في عام 2019.

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