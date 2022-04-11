شاهد .. تعليق مفاجئ من مبروك عطية على ’’إعلان‘‘ ياسمين عبدالعزيز الأخير.. ما قاله صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر تعليق مفاجئ من مبروك عطية على ’’إعلان‘‘ ياسمين عبدالعزيز الأخير.. ما قاله صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تحت عنوان برافو ياسمين عبد العزيز نشر الدكتور مبروك عطية مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على YouTube.

وتحدث الداعية مبروك عطية من خلاله عن تأثير إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز التي ظهرت من خلاله بشخصيات مختلفة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز على الجمهور.

وأشار إلى أن هناك سيدة كتبت "منها لله ياسمين عبد العزيز.. خلتني كل لما أسلم على حد أقوله .. إزيك يا"، وهي الجملة الشهيرة من إعلان ياسمين عبد العزيز".

وقال مبروك عطية " أقول لياسمين عبد العزيز برافو لأنها أثرت في الناس".

واشتركت ياسمين عبد العزيز مع كريم محمود عبد العزيز في تقديم إعلان لأحدى شركات الاتصالات بمناسبة شهر رمضان 2022، وظهرا بشخصيات مختلفة، من بينها كريمة مختار وعبد المنعم مدبولي في فيلم "الحفيد" وعبد الغفور البرعي من مسلسل "لن اعيش في جلباب أبي"، للمزيد عن شخصيات.

ومسلسل "اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين "جونيور" وآخرين.