شاهد .. الفنانة نادية الجندي تصدم كل المصريين وتظهر بالحجاب.. والجمهور يتساءل هل أعتزلت ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة نادية الجندي تصدم كل المصريين وتظهر بالحجاب.. والجمهور يتساءل هل أعتزلت ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة لها بالحجاب عبر حسابها على إنستغرام، معلقة عليها بالقول: رمضان كريم.

وانهالت التعليقات على الجندي متسائلة إن كانت سوف تستمر في ارتداء الحجاب أم أنه لزوم شهر رمضان.

يذكر أن نادية الجندي تغيب عن الساحة الفنية منذ حوالي العامين حيث كان آخر ما قدمته مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض رمضان قبل الماضي، وشاركت فيه بجوار نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وظهر في المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وعبد الباسط حمودة وغيرهم من النجوم.

وكانت نادية الجندي أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بنشرها صوراً لها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" تظهر فيها بإطلالات شبابية ما دعا الجمهور للإعجاب بها مؤكدين أن العمر ما هو إلا رقم.