شاهد .. ارتباط كرم بورسين بفتاة شديدة الجمال بعد أنفصالة عن هاندا أرتشيل.. والجمهور مصدوم !! (الحقيقة الكاملة)

انت الان تتابع خبر ارتباط كرم بورسين بفتاة شديدة الجمال بعد أنفصالة عن هاندا أرتشيل.. والجمهور مصدوم !! (الحقيقة الكاملة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

إنتشر في الأيام القليلة الماضية أخبار تفيد بإرتباط الممثل التركي ​كرم بورسين​ بالنجمة الإسبانية ستيفاني كايو بعد إنفصاله عن ​هاندا أرتشيل​، إلا أن صحفية تركية وتدعى بيرسن صرحت في الساعات الماضية أنه لا علاقة مؤكدة حتى الآن وقد قابل بورسين النجمة قبل ثلاثة أسابيع وتعرف عليها لكن ليست هناك علاقة بينهما والاشاعات ليست صحيحة.

و معروف عن كرم بورسين بأنه لا يحب أن يدخل في علاقة حب جديدة بشكل سريع بعد انتهاء علاقته السابقة."



وكشفت أن بورسين يتردد كثيراً إلى إسبانيا بسبب عيش إبن عمه فيها وقد كوّن له دائرة واسعة في الوسط الفني في اسبانيا".