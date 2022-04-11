شاهد .. رقم لا يتوقعه عقل بشر.. تعرف على ثروة ‘‘فاندام’’ الخيالية التي فاقت كل التوقعات ولن تصدق كم بلغ أجره في رامز موفي ستار !!

انت الان تتابع خبر رقم لا يتوقعه عقل بشر.. تعرف على ثروة ‘‘فاندام’’ الخيالية التي فاقت كل التوقعات ولن تصدق كم بلغ أجره في رامز موفي ستار !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

ليس كل من عمل بمجال التمثيل في هوليوود استطاع أن يصل لما كان يصبو إليه من أحلام وطموحات. لكن هناك منهم من استطاع تحدي الصعاب وقهر التحديات التي واجهته طيلة مشواره بهذا المجال الشاق والصعب، وهو ما ساعدهم على تحقيق ثروات كبيرة من وراء الأعمال التي قدموها ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

واستطاع النجم الهوليودي جون كلود فان دام تحقيق ثروة طائلة تقدر بـ 500 مليون دولار وهو ممثل اشتهر بقوامه الممشوق والقوي وواحد من أنجح ممثلي الأكشن والإثارة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.



وكانت مشاركة نجم الأكشن الهوليوودي البلجيكي الأصل فان دام الفنان المصري رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار، بمثابة مفاجأة وإحدى وسائل الجذب الحقيقية، حيث لم يتوقع الضيوف أن يشارك فاندام في المقلب، خاصة أن أجره مرتفع للغاية.

وأشارت المصادر، إلى أن فاندام طلب مبلغ 300 ألف دولار يوميا، وكان الاتفاق على 10 أيام تصوير، وبعد مفاوضات تم التوصل إلى 210 آلاف دولار لليوم، وألا يتخطى العمل 10 أيام، وألا يرتفع الأجر الى 230 الف دولار يوميا، وهو ما حدث بالفعل، حيث استغرق التصوير 13 يوما، وتمت المفاوضات بيسر نتيجة رغبة فان دام التي حسمت الأمر.

وتدور فكرة برنامج هذا الموسم، حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ودعوة الضيف الى المشاركة في 5 مشاهد أمام بطل العمل فاندام، ويسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، بينما يتم إقناع الرياضيين بالمشاركة في إعلان أحذية رياضية بمشاركة فاندام.

ويستدرج رامز الفنان إلى جسر عن طريق سيارة شيفروليه كمارو ZL1 مكشوفة موديل 2013 معدلة، ثم يوهمه بالسقوط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح، ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.