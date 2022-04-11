شاهد .. أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. زوجة ’’مصطفى خاطر‘‘ تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. وجمالها صدم الكل !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. زوجة ’’مصطفى خاطر‘‘ تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. وجمالها صدم الكل !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

نجم مسرح مصرالفنان مصطفى خاطر، شارك متابعينه، للاحتفال بعيد ميلاد زوجته روان هلال فى وسط أجواء احتفالية. ونشر مصطفي خاطر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، صورة جمعته مع زوجته فى وسط أجواء إحتفالية معلقًا: " كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا”. وشارك الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة من البسوتر الرسمي لفيلمه لجديد "مربع برمودة"، كنوع من الترويج للعمل المنتظر طرحه قريباً في دور العرض السينمائي. وعلق مصطفى خاطر على البوستر قائلاً:"فيلم مربع برمودا..ابتداءا من يوم ٢٢ ديسمبر.. بجميع دور العرض بمصر و الوطن العربي"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعلوا معه بالعديد من التعليقات التي هنأته بهذا العمل.

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