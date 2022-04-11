شاهد .. الفنانة المصرية حنان مطاوع تفضح فبركة مقالب رامز جلال وتكشف مالم يجرؤ غيرها الكشف عنه.. لن تصدقوا ماذا قالت؟

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية حنان مطاوع تفضح فبركة مقالب رامز جلال وتكشف مالم يجرؤ غيرها الكشف عنه.. لن تصدقوا ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية حنان مطاورع حقيقة معرفتها بمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه رامز موفي ستار.

وقالت حنان مطاوع أنها كانت على علم مسبق بالمقلب في برنامج رامز جلال والذي شاركت به هذا العام، واوضحت بأنها لا تعلم تفاصيل المقلب، وكيفية تنفيذه، ولكنها على علم به.

وبينت بأنها كانت ترفض هذه البرامج وتعتذر عنها، وسبب موافقتها هذا العام نوع من التغيير في نوعية البرامج التى تظهر بها للجمهور.

وكانت حنان مطاوع ظهرت وهي تسب رامز وتنعته بأنه شخص منفلت، مما أثار ضحك ودعابة الجمهور، وحتى زميلها تامر فراج ذكر هذا الموقف من باب الدعابة والتأكيد على كونها فنانة محترمة لا تعرف حتى أن تسب أو تشتم.