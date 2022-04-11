شاهد .. الفنان السعودي حبيب الحبيب يُقلد النجم المصري ’’محمد صلاح‘’ ويغضب المصريين !! (اتفرج فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو، الفنان حبيب الحبيب يُقلد اللاعب المصري ومحترف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في برنامج ستوديو 22 الساخر، المذاع على قناة MBC. وظهر الحبيب يرتدي ملابس تشبه ملابس محمد صلاح، ويؤدي نفس حركات الإحماء التي يقوم بها "صلاح" بعد الانتهاء من المباراة.

ووجه الشخص الذي يقوم بدور المذيع عدة أسئلة للحبيب الذي يتقمص شخصية "صلاح"، حيث رد محمد صلاح عليه، قائلا:" أنا أبو مكة مش أبو صلاح". وتابع:"أنا راضي عن مستواي في مباراة اليوم، والمدرب لازم يزعل عشان هو اللي طلعني"، حيث رد على سؤال عدم تسجيله هدف في المباراة، قائلا:"قسمة ونصيب".

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