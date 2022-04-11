شاهد .. هيا الشعيبي توجعة صفعة موجعة للفنانة إلهام الفضالة.. هذا ما فعلته في منزل طليقها وصدم الكل !!

انت الان تتابع خبر هيا الشعيبي توجعة صفعة موجعة للفنانة إلهام الفضالة.. هذا ما فعلته في منزل طليقها وصدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

ردّت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على تصريحات زميلتها ومواطنتها إلهام الفضالة عقب رفضها مصالحتها أو العمل معها.

وشاركت الشعيبي مقطع فيديو من داخل سيارتها مع صورة لوجه مغني البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون، ملمحة إلى كثرة عمليات التجميل التي خضعت لها الفضالة.





كما نشرت هيا أيضا مقطع فيديو من منزل طليق الفضالة، الصحفي خليل التميمي، على مائدة إفطار، وظهرت الشعيبي في مقطع الفيديو وهي تشكر التميمي على حُسن ضيافته، داعية الله ألا يفرق شمل عائلتيهما ولا يفكك علاقتهما الجيدة والأخوية، وتتكرر مائدة الإفطار التي جمعت الأسرتين سنوياً.



وقالت الشعيبي تعليقاً على تصريحات الفضالة: ”توه في ناس دقوا علي قالولي سالفة متت من الضحك، والله إني متت من الضحك، بس الدنيا رمضان يعني الواحد ماله خلق مشاكل، ولا إله خلق عشي“.

وقالت الشعيبي في فيديو آخر عبر حسابها الخاص في سناب شات: ”بالنسبة للعمل اللي يتابعونه في البيت عندي، عيالي والشغالة ومرّات يقومون ويملون من مشاهدته أنتم عارفين طبعاً أي عمل“، وهو الكلام الذي رأى البعض أنها تقصد فيه مسلسل ”أمينة حاف“.





وأضافت: ”التريند عندنا في البيت إلحين هو مسلسل هدى حسين، كله ضحك ووناسة والعمل يجنن يا هدى، حبيته وايد، إنتِ فنانة ولك تاريخ وما عليك كلام يا هدى“.

يأتي هذا في ظل تصاعد الأزمة بين الفنانتين، إذ يبدو أن الخلاف المستمر بين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تخطى الحدود العادية، بحيث لم يقتصر على تبادلهما الاتهامات والمشادات الكلامية والاحتكام إلى القضاء بل يمتد عبر وسائل التواصل بشكل يثير الاستغراب.

وكانت إلهام الفضالة قد رفضت قبل أيام المصالحة مع مواطنتها الكويتية وصديقتها على الهواء مباشرة بعد تدخّل الاعلامي علي العلياني كوسيط بينهما، مقابل ثلاثين ألف دينار كويتي، أي حوالى 100 ألف دولار أميركي، حسب قوانين البرنامج، وعلّقت الفضالة بالقول: ”لا ما أقبل، لا تتصل وأنا أعطيك الثلاثين ألف“.