شاهد .. من منكم يتذكر الفنانة المعتزلة ’’هدى رمزي‘‘ .. هكذا أصبحت اليوم وصدمت الكل !! (صورة)

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انت الان تتابع خبر من منكم يتذكر الفنانة المعتزلة ’’هدى رمزي‘‘ .. هكذا أصبحت اليوم وصدمت الكل !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)
قامت المنتجة شهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي، على حسابها الخاص بـ إنستغرام بنشر صورة جديدة مع عمتها الفنانة المعتزلة هدى رمزي، في أحد التجمعات العائلية بشهر رمضان، في ظهور نادر لها بعد فترة غياب طويلة.
وفي الصورة ظهرت هدى رمزي مرتدية عباءة زرقاء وبملامح متقدمة في السن بتجاعيد العجز ، الأمر الذي فاجأ الجمهور كثيراً .
جدير بالإشارة أن هدى رمزي هي ابنة المخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج السينمائي الراحل محمد رمزي، وعمة الفنان شريف رمزي والمنتجة شهد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون. اعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب، لكنها لم تبتعد عن الوسط الفني.
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