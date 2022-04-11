شاهد .. الفنانة الشابة ’’حلا الترك‘‘ بظهور صارخ ومفاجئ بشكلها الجديد .. والجمهور مصدوم !! (صور)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة حلا الترك بأحدث اطلالة لها، حيث تميزت بقصّة شعر جديدة مع بداية شهر رمضان 2022، متخليةً عن شعرها الطويل.





فبعد أن اعتمدت الشعر الطويل لسنوات، لجأت حلا الترك الى قَصَّة الشعر القصير والمقترن بالفرق النصفي. أمّا بالنّسبة للون الشعر، فلم تجرِ أي تغيرات اذ حافظت على لون الشعر البني.

