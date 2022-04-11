شاهد .. ليه قبلتي تكوني الزوجة الثانية ؟.. الفنانة صابرين تجيب دون خجل وتكشف السر المخفي بكل جرآءة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ليه قبلتي تكوني الزوجة الثانية ؟.. الفنانة صابرين تجيب دون خجل وتكشف السر المخفي بكل جرآءة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة صابرين: الزوجة الثانية تقليل من شأن المرأة في حالة لو كان الراجل اللي معاها واخدها تكون معاه زوجة ثانية في السر وتبقى في الضل وما تخلفش.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": "احترمت زوجي لما عرض على زوجته الأولى أنهما ينفصلوا لإنه عايز يتجوزني فهي رفضت.

وقالت له أنا عايزة أربي ابني وجالي وقال لي هي عايزة تبقى مع ابنها فأنا اللي ما أرضهوش على نفسي ما أرضهوش على أي ست حتى لو ما كانتش مصرية".

وتابعت: "تعدد الزوجات لا يقلل من شأن المرأة لو كان في العلن وفي حالة العدل، والعدل في التعدد نسبيًّا مش موجود، وزوجة زوجي الأولى اتظلمت بعد زواجي منه علشان كده طلبت الانفصال وانفصلوا.

وأضافت الحق يقال إن طارق زوجي قعد معايا وفهمني كل الظروف اللي كانت مع مراته الأولى ومنها أنها شالت الرحم وهو كان نفسه ينجب تاني، فأنا احترمته".