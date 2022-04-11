شاهد .. الفنانة سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها و تكشف لأول مرة سبب طلاقها من وائل رمضان.. هذا ما كان يفعله !!

انت الان تتابع خبر الفنانة سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها و تكشف لأول مرة سبب طلاقها من وائل رمضان.. هذا ما كان يفعله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، للمرة الأولى، أسباب طلاقها من الفنان وائل رمضان، بعد قصة حب كبيرة، وزواج استمر نحو أكثر من 22 عاماً.

حيث حلت الفنانة سلاف فواخرجي ضيفة برنامج "شو القصة" للإعلامية اللبنانية رابعة الزيّات، وأدلت بتصريحات حول حياتها الشخصية والمهنية.

وقبل أيام، وعلى ما يبدو انه بعد تسجيل البرنامج، أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان السوري وائل رمضان بعد زواج دام لمدة 23 عاماً، ونشرت الخبر على صفحتها الشخصية والرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستقرام.

حينها جاء إعلان خبر انفصال سلاف وزوجها بدون إعلان أي أسباب، حيث اكتفت الفنانة السورية بنشر صورة تجمعها هي وزوجها، وكتبت كلمات مؤثرة تشير إلى استمرار الحب بينهم بالرغم من الانفصال وأن هناك احترام متبادل سوف يظل من جانبها إلى طليقها، حيث كتبت: " أقرأ في تصريف كلمة الفِصام… انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

سلاف فواخرجي تشكف سبب طلاقها الأول: كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن كواليس طلاقها الأول من زوجها الفنان وائل رمضان، نافية أن تكون الخيانة هي السبب وراء ذلك.

وحلت سلاف ضيفة على برنامج "شو القصة" للإعلامية رابعة الزيات عبر قناة ltv السورية، لكن يبدو أن الحلقة تم تصويرها قبل إعلان فواخرجي، الثلاثاء الماضي، عن طلاقها للمرة الثانية من وائل رمضان.

قالت سلاف فواخرجي، إنها ووائل رمضان انفصلا لأول مرة عام 2004 بعد عامين ونصف العام من زواجهما، ودام انفصالهما حوالي 3 سنوات.

وشددت سلاف فواخرجي، على أن الانفصال وقتها لم يكن بسبب الخيانة كما ادعى البعض، ولكن بسبب عدم وجود تفاهم بينهما، أو حدوث حالة نقاش طبيعية، وهو ما دفعهما إلى أن يتخذا قرار الانفصال سويًا، ثم اتخذا قرار العودة معًا أيضًا.

حيث قالت سلاف فواخرجي، "هناك في الحياة أمور أصعب مثل عدم التفاهم.. لم نعرف نتناقش ولا نتشاجر، فحتّى الشجار له طريقته وأسلوبه".

وردت سلاف فواخرجي، على سؤال حول رأي زوجها السابق وائل رمضان في مشهد القبلة الذي قدمته في مسلسل "شارع شيكاغو" وهو المشهد الذي أحدث جدلاً كبيراً حينها، نوّهت سلاف إلى أن تصريح وائل رمضان حول أنه هو من قام بتصوير المشهد كان مجازياً.

وقالت سلاف فواخرجي إن زوجها قال هذا التصريح خصيصًا بسبب "بس ليسكّت العالم اللي هاجموني ويوقف جنبي" على حد تعبيرها.

وأكدت سلاف أن وائل كان غير راض عن المشهد في قرارة نفسه، وقالت: "بينه وبين حاله ما كان مبسوط، وما كان ممنون أبداً، وقللي يا ريت ما كان".

وأكدت سلاف فواخرجي، أنها هي لا تزال حتى اليوم ترى بأن ما قامت به هو الصحيح، مضيفة: "هاد شغلي، ونحنا ربينا على الأفلام لنجومنا الكبار، وكنا ننتظر المشهد الأخير للبطل يبوس البطلة، ما كنا نحس بأي خدش أو غلط، نحس أنو هي النهاية السعيدة".

سلاف فواخرجي تكشف تعرضها لضغط نفسي: في السياق ذاته، وخلال إجابتها على الأشئلة في البرنامج، كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي، أنها مرت بحالة غريبة وكانت تتصرف بشكل لا يشبهها عقب وفاة والدها. وقالت إنها كانت ملتزمة بتصوير بعض الأعمال الدرامية، ولذا لم تستطع أن تأخذ وقتها في الحزن على والدها، ولا حتى أن تعود لطبيعتها، ما جعلها تتصرف تصرفات مزعجة ولا تشبهها، على حد قولها.

حيث كشفت سلاف فواخرجي خلال مقابلتها سبب وفاة والدها محمد فواخرجي، الناقد السينمائي.

وعن أسباب وفاته، قالت سلاف فواخرجي، إن والدها تعرض لخطأ طبي أدى لوفاته، لأنه لم يكن يعاني من أي مرض سوى الضغط والسكر.

وأشارت سلاف فواخرجي، إلى أنها منذ أن مرض والدها وهي تخدمه وتقوم بمساعدة أسرتها، لكنها في الفترة التي سبقت وفاته استعانت بممرضة لتراعي والدها بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "عنبر 6"، وبعدها وصف الطبيب لوالدها مسكنا قويا للغاية، يتناوله عند اللزوم فقط.

لكن عن تطورات حالة والدها الصحية قبل وفاته، قالت سلاف فواخرجي، إن الممرضة أعطت لوالدها المسكن القوي لعدة أيام متتالية وليس عند اللزوم فقط؛ وهو ما تسبب لوالدها في أزمة تنفسية أدت لوفاته.

حيث قالت سلاف فواخرجي: ""وصف الطبيب دواء ترامادول لوالدي كي يأخذه عند الوجع الشديد وللضرورة القصوى، في غضون خمس وست أيام أعطته الممرضة جرعة زايدة من الترامادول سببت بنهاية حياته، ولم ندري انه تلقى جرعة زائدة إلا بعد وفاته".

وقالت سلاف فواخرجي، إنها لم تعلم بهذا الأمر إلا بعد وفاة والدها، ووصفت ما حدث بـ"الجريمة". ولفتت إلى أنها لم تحاسب الممرضة لأن ذلك كان سيتم بناءً على تشريح جثة والدها.

سلاف فواخرجي تصف حياتها: وعند سؤالها عن وضع عنوان لحياتها أو التعبير عن نفسها كإمرأة، قالت سلاف فواخرجي: "أنا إمرأة كتار. أنا عدّة نساء. أحب أن أكون جميع النساء سواء في أدواري التمثيلية أو حياتي كإبنة، زوجة وأم. كإنسانة عاملة شجاعة، مقدامة ومغامرة."

أمّا عن الشخصيات التاريخية التي جسدتها مثل شهرزاد، أسمهان وكليوباترا، فقالت: "لدي من القوة الكثير ومن الضعف أيضاً. أشبه هذه الشخصيات وهي تشبهني حتى ولو أنّها بعيدة. دائماً بكل دور أحاول أن أجد نقاط تقاطع حتّى أقرب منها وتقرب مني. حتّى ولو كانت بعيدة، أخلق شيء حتّى تشبهنا سوا." كما صرحت أنَّ الشخصيات الـ3 كلها قريبة منها وتشبهها.

انفصال سلاف فواخرجي عن زوجها للمرة الثانية: سلاف فواخرجي وزوجها كانا قد انفصلا عام 2004 بعد أقل من خمس سنوات على الزواج.

ثم وقع الانفصال الثاني في أبريل/نيسان 2022 على محبي النجمين السوريين، كصدمة كبيرة، إذ أن هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها سلاف فواخرجي الانفصال عن حبيب العمر وائل رمضان، الذي التقته لأول مرة عام 1999، عندما كانت سلاف فواخرجي تتعاون للمرة الأولى مع وائل رمضان في مسلسل الجمل الذي أنتج في نفس العام.

ونمت قصة الحب بينهما بعدها وتكللت بالزواج.