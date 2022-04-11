شاهد .. لن تصدق بماذا كان يفطر فريد شوقي إذا صام في رمضان ! فنانة شهيرة فضحت السرّ الخطير والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر لن تصدق بماذا كان يفطر فريد شوقي إذا صام في رمضان ! فنانة شهيرة فضحت السرّ الخطير والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أماطت الفنانة المصرية هدى السلطان اللثام عن تفاصيل اللقاء الأول بينها وبين الفنان فريد شوقي في حوار قديم لها مع صحيفة الأهرام.

الفنانة قصّت قائلةً: “عرض أحد المنتجين عليّ احتكار جهودي الفنية لمدة 3 سنوات لحساب شركته، وذهبت لأستوديو الشركة، ودعاني المنتج لزيارة البلاتوه وقدمني إلى أبطال الفيلم، وكان من بينهم فريد شوقي، وجلست أشاهد التصوير".

تابعت: "كنا في شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، ولاحظت أن فريد يختلس النظر إليّ بين الحين والآخر، حتى انتهز فرصة إعداد الأضواء واقترب مني.

ووفقاً للفنانة قد تحدث قائلاً: "تشربي حاجة ساقعة" فقلت: "لا.. أنا صايمة" وبدت عليه مظاهر الدهشةوهو يقول: "صايمة؟" فقاطعته قائلةً: "وبصلي كمان.. غريبة؟"، فقال: "أبدا.. أبدا" وغادرت الأستوديو بعد ذلك”.

وروت أقاصيص متداولة أن بعض الفنانين كان بيأذن المغرب وهما يأخذوا كأس الخمر ومشيرين إلى فريد شوقي كأحد هولاء.