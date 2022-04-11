شاهد .. لهذا السبب الصادم رفضت النجمة ’’هدى المفتي‘‘ الحديث عن ارتباطها بويجز في رامز موفي ستار ؟؟ .. لن تصدق قالته وصدمت الكل ؟!

انت الان تتابع خبر لهذا السبب الصادم رفضت النجمة ’’هدى المفتي‘‘ الحديث عن ارتباطها بويجز في رامز موفي ستار ؟؟ .. لن تصدق قالته وصدمت الكل ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة هدى المفتي ضيفة على حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر، وتلقت خلال مرحلة التحضير سؤالا عن حقيقة ارتباطها بمطرب الراب ويجز.

وبدأ الفنان رامز جلال الحلقة بمقدمة ساخرة قال فيها : "وجه طفولي بريء، وجسم نحيل من أثر الرجيم المستمر، الرقيقة التي ليس لها تاريخ، والنجمة التي هبطت علينا من المريخ".

وسخر رامز من ملابس هدى المفتي قائلا : "لابسة مرتبة في رجليها، وجاكت بغبغاناتي، لابسة موضة عك وربك يفك"، وعندما كشفت أن طولها 160 سنتيمترا علق قائلا : "افرح يا هنيدي لقيت حد طولك".

وفي غرفة التحضير سأل أحد العاملين في البرنامج هدى المفتي : ما حقيقة ارتباطك بويجز كما يتردد على السوشيال ميديا، فأجابت : "لا تسألني أنا اسأله"، وعلق رامز قائلا : "اسأل شنب ويجز".

ولا يزال موضوع ارتباط الفنانة هدى المفدي محل تساءل لدى الجمهور خاصة بعد رفضها الحديث عنه بشكل مباشر.