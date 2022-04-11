شاهد .. لو خيروك بين ياسمين عبد العزيز ومنى زكي فمن تفضل؟ أحمد السعدني أجاب بكل صراحة وصدم الكل !

انت الان تتابع خبر لو خيروك بين ياسمين عبد العزيز ومنى زكي فمن تفضل؟ أحمد السعدني أجاب بكل صراحة وصدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد حديث الفنان أحمد السعدني، مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، الفنان أحمد الفيشاوي إلى تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "السعدني" في تصريحاته ردًا على سؤال الإعلامية حول أفضل فنان ابن فنان على الساحة الفنية الآن، قال "الفنان أحمد الفيشاوي هو أفضل ابن فنان في جيله"، وأضاف ردًا على سؤال آخر للإعلامية أن الفنان أحمد فلوكس ظلم نفسه.

وأكد أحمد السعدني، أن الفنان أحمد الفيشاوي أحسن فنان من أبناء الفنانين في جيلهم، مضيفا: "لا أعرف سبب عدم ظهوري كنجم شباك زي أبناء جيلي، وعملت حاجات بطولة ولكن المهم أعمل حاجة كويسة والحياة عندي أبسط بكثير وبستغرب من الناس اللي بتخش في صراعات".

ورد الفنان أحمد السعدني، عن رأيه في الفنانة التي يرى أنها أفضل من الأخرى وتستحق أن يطلق عليها نجمة الجماهير بين منى زكى وياسمين عبد العزيز وهند صبري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، قائلا: "منى زكي أيقونة وياسمين عبد العزيز الأنجح تجاريا".